أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 13-12-2022

حالة من الارتباك تشهدها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022؛ بسبب التراجع في أسعار التداول عقب اتفاق تجار المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي على تعليق التسعير، وذلك لسد فجوة التلاعب بالأسعار، حيث كسر جرام الذهب خلال الأسبوع الماضي حاجز الـ2000 جنيه في سابقة لم تحدث تاريخًا في أسواق بيع الذهب قبل ذلك.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022

شهدت الأسواق تراجعًا في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022 بقيمة وصلت إلى 200 جنيه، وذلك عقب التعليق الجزائي لحركة البيع والشراء، وتوقف التجار عن بيع الذهب الخام للمصنعين والاكتفاء بالشراء فقط من محلات التجزئة، وهو ما أعقبه توقف حركة البيع بالمحلات لعدم قدرتها على تعويض نفس الكمية المباعة من الذهب، والاحتفاظ بالنقدية في هذا التوقيت يعرض التجار للخسارة.

وجاء ارتفاع الأسعار الجنوني في أسعار الذهب نتيجة نقص المعروض من الذهب في الأسواق بفعل وقف الاستيراد وأحجام المواطنين عن بيع ما في بحوزتهم من المشغولات الذهبية أملًا في موجة زيادة الأسعار الجنونية، بالإضافة إلى تلاعب بعض المخالفين في أسعار الذهب حتى أنها زادت عن الأسعار العالمية في الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1885.75 جنيه.

الشراء 1874.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1728.5 جنيه.

الشراء 1718 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1650 جنيهًا.

الشراء 1640 جنيهًا.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1414.25 جنيه.

الشراء 1405.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1100 جنيه.

الشراء 1093.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 942.75 جنيه.

الشراء 937.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 702.25 جنيه.

الشراء 702.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 13200 جنيه.

الشراء 14435 جنيهًا.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سعر اونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1785$.

الشراء 1784$.

بمعدل هبوط وصل إلى 3 نقطة.