الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 13-12-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

زادت معدلات البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022 عبر المنصات الإلكترونية عقب حالة الاضطراب في أسعار تداول الفراخ والطيور في الأسواق المصرية بسبب أزمة الأعلاف حيث سجلت سوق الفراخ ارتفاع طفيف بقيمة جنيهين خلال الفترة الماضية وذلك بسبب تكلفة النقل ومكاسب التجار.


أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022

يحدث موقع الدستور الإلكتروني أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022 والبيض و الكتاكيت في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء وإليكم الأسعار بالتفصيل من داخل الأسواق الشعبية للمستهلكين:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء من داخل المزرعة 40 جنيها ومن الأسواق الشعبية للمستهلكين 45 جنيهابإضافة تكلفة النقل.


سعر كيلو الفراخ الساسو من داخل المزرعة 55 جنيها ومن الأسواق الشعبية للمستهلكين 60 جنيها بإضافة تكلفة النقل.


سعر كيلو الفراخ البلدي من داخل المزرعة 59 جنيها ومن الأسواق الشعبية للمستهلكين 64 جنيها بإضافة تكلفة النقل.


سعر كيلو الفراخ الأمهات من داخل المزرعة 25 جنيها ومن الأسواق الشعبية للمستهلكين 30 جنيها بإضافة تكلفة النقل.


سعر فرد الحمام من داخل المزرعة 60 جنيها ومن الأسواق الشعبية للمستهلكين 70_75 جنيها بإضافة تكلفة النقل.


سعر كيلو الأرانب من داخل المزرعة 60 جنيهاًو من الأسواق الشعبية للمستهلكين 64 جنيها بإضافة تكلفة النقل.


سعر كيلو البط من داخل المزرعة 50 جنيها ومن الأسواق الشعبية للمستهلكين 59 جنيها بإضافة تكلفة النقل.


سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق المصرية للمستهلكين وصل إلى 60 جنيها.

 

سعر البانية في الأسواق المصرية للمستهلكين وصل إلى 110 جنيهات.

 

سعر الأوراك في الأسواق المصرية للمستهلكين وصل إلى 54 جنيها.

 

سعر الأجنحة في الأسواق المصرية للمستهلكين وصل إلى 35 جنيها.

 

سعر الهياكل في الأسواق المصرية للمستهلكين وصل إلى 25 جنيها.

 

سعر الصدور بالعظم في الأسواق المصرية للمستهلكين وصل إلى 65 جنيها.

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أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من المزرعة 2 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من المزرعة 3 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من المزرعة 4 جنيهات.

سعر الكتكوت الروزي عمر يوم من المزرعة 4.5 جنيه.


أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر 75 جنيهاًفي المزرعة والمستهلكين 78 جنيها.

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وصل سعر كرتونة البيض البلدي 75 جنيها في المزرعة والمستهلكين 79 جنيها.

 

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض 74 جنيها في المزرعة والمستهلكين 77 جنيها.

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وائل لطفي

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