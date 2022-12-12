نصائح سحرية لتنظيف أجهزة كمبيوتر Mac Book المحمولة

الغبار وبقع القهوة وأطراف أصابعك، جزيئات الطعام ، الأوساخ القديمة، إذا أظهر الكمبيوتر المحمول أيًا من هذه، فقد حان الوقت للتنظيف والتطهير.

يمكن لمستلزمات التنظيف الأساسية و 15 دقيقة من الوقت أن تجعل الكمبيوتر المحمول يبدو جديدًا تمامًا، فإذا كنت تمتلك جهاز "ماك بوك" وتبحث عن طريقة أكثر أمانًا لإبقائه نظيفًا ومرتبًا، فإليك بعض النصائح لك، وفقًا لما ذكره موقع « pcmag»، بالإضافة إلى مشاركة بعض النصائح المفيدة حول الحفاظ على مظهر الكمبيوتر المحمول نظيفًا طوال الوقت.

احصل على مستلزمات التنظيف الخاصة بك:

قد تكون معظم مواد التنظيف التي تحتاجها موجودة بالفعل في منزلك، قطعة قماش تنظيف مناسبة أولاً، بدلًا من قطعة القماش القطنية أو المناشف الورقية، والتي يمكن أن تترك وراءها بعض الأتربة.

استخدم الألياف الدقيقة، حيث يمكن العثور عليها بسهولة من بائعي التجارة الإلكترونية الرئيسيين مثل أمازون أو في متاجر البقالة وتوريد السيارات، ستعمل الألياف الدقيقة الأقل تكلفة بشكل جيد.

لاحظ أن منتجات "أبل" مصنوعة من مجموعة كبيرة من المواد وأن كل مادة تستخدم قد يكون لها متطلبات تنظيف مختلفة، لذا استخدم دائمًا قطعة قماش ناعمة وخالية من النسالة، تجنب استخدام الملابس الخشنة والمناشف الورقية وما إلى ذلك.

لا تمسح الجهاز على نطاق واسع، فقد يتسبب ذلك في تلفه، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة وافصل أيضًا أي ملحقات متصلة بالكمبيوتر المحمول.

لا تستخدم الماء أو أي سائل آخر، احتفظ بالرطوبة بعيدًا عن المنافذ وشبكات السماعات والفتحات الأخرى، لا تقم مطلقًا برش المنظفات مباشرة على جهاز Macbook.

سائل التنظيف الذي يمكنك استخدامه:

وفقًا لشركة Apple ، بنصح باستخدام 70 في المائة من مناديل كحول "الأيزوبروبيل"، أو 75 في المائة من الكحول الإيثيلي، أو مناديل Clorox المطهرة، حيث يمكنك مسح الأسطح الصلبة غير المسامية لمنتج Apple الخاص بك، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى.

لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على مواد التبييض أو "بيروكسيد الهيدروجين"، تجنب تعرض أي فتحة للبلل، ولا تغمر منتج Apple في أي عوامل تنظيف.

كيفية تنظيف MacBook:

أثناء تنظيف أجهزة Macbook من الخارج، أغلق الأجهزة وافصلها عن مصدر الطاقة، ثم استخدم قطعة قماش مبللة وناعمة وخالية من النسالة لمسح الجزء الخارجي، فقط تأكد من تجنب المنافذ والفتحات.

لتنظيف شاشة أجهزة MacBook ، بلل قطعة قماش ناعمة وخالية من النسالة بالماء واستخدمها لتنظيف الشاشة، ولتنظيف اللطخات أو بصمات الأصابع التي يصعب إزالتها على الشاشة أو الجزء الخارجي من جهاز Mac، يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة بمحلول كحول.