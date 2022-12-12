الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الإنجيلية» تحتفل بعيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة

كنيسة قصر الدوبارة
كنيسة قصر الدوبارة

تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر في الثانية من ظهر الجمعة المقبل بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بعيد الميلاد المجيد بحضور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة د. سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للقس أندريه زكي.

ومن المقرر أن  يتم استقبال ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة ٦ يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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