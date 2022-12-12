لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي ختام تعاملات الاثنين

نقدم لكم سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الآن، حيث يتساءل الكثير من أصحاب محلات الصاغة، عن أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 12-12-2022، حيث سجلت استقرار خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1886 جنيه للبيع، و 1954 جنيه للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 اليوم، حوالي 1729 جنيه للبيع، و 1791 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم، عند 1650 جنيه للبيع، و 1710 جنيه للشراء.

حقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم، نحو 1414 جنيه للبيع، و 1466 جنيه للشراء.

تدوال سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 اليوم، نحو 1100 جنيه للبيع، و 1140 جنيه للشراء.

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 اليوم، عند 943 جنيه للبيع، و 977 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل نحو: 13200 جنيه للبيع، و 13680 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم



سجل نحو: 58646 جنيه للبيع، و 60778 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم



سجل نحو: 1885714 جنيه للبيع، و 1931429 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم

جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 1886 جنيه للبيع.

جرام الذهب عيار 22: وصل عند 1729 جنيه للبيع.

جرام الذهب عيار 21: سجل نحو 1650 جنيه للبيع.

جرام الذهب عيار 18: بلغ حوالي 1414 جنيه للبيع.

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر

نعرض لكم سعر سبيكة الذهب اليوم الإثنين 12-12-2022 في مصر، كالآتي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سجل نحو: 1943 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سجل نحو: 4857 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

سجل نحو: 9715 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

بلغ حوالي: 19430 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

بلغ حوالي: 38.860 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن أوقية

وصل عند: 60.427 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

وصل عند: 97.150 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

وصل عند 194.300 جنيه.