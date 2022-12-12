حقيقة اختفاء البلوجر هدير عاطف والقبض عليها.. «التفاصيل كاملة»

على مدار 24 ساعة تصدرت البلوجر هدير عاطف مواقع البحث، عقب بث شقيقتها فيديو لوالداتها على إنستجرام، وظهرت الأم في الفيديو تبكي بطريقة هيستيرية، واستغاثت بالرئيس والنائب العام لانقاذ ابنتها.

وقالت الأم، إن بلطجية هجموا على منزلها الساعة 7 صباحا، وكسروا عليهم الباب وحاولوا يغلقوا الباب عليهم، موضحة أن البلطجية خطفوا بنتها هدير وسرقوا ذهبها وفلوسها.

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وتابعت: خدوا كل حاجة، وسابولي رضيعة عندها ثقب في القلب، البت بتموت مني أعملها إيه، وذنب بنتي أنها كانت متزوجة من واحد سييء، وبنتي اتطلقت لما عرفت بشغله المشبوه، وعمرها ما تعرف حاجة عن موضوع التداول، ولا أعلنت عنه في أي فيديو عملته.

وعقب نشر فيديو والدتها أنهالت تعليقات أصدقائها قائلين: «حد يطمنا على هدير»، واستمر الجدل حول اختفائها حتى إعلان القبض عليها، هي وزوجها وشقيقته وجارِ ضبط زوجها بتهمة النصب، وذلك عقب بلاغ 16 مواطنًا ضدهم بالنصب عليهم وتحصلهم على أموالهم بقصد توظيفهم ، عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى مجال «السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية» وذلك بزعم استثمار الأموال مقابل أرباح.

وتعمدت البلوجر الترويج لتلك الأنشطة على صفحتها واعترف المتهمون تلقيهم مبالغ تصل لمليون جنيه، مقابل أرباح دون تنفيذ ذلك ولم يردوا أصل المبالغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.