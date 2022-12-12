الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أمين«مجمع البحوث الإسلامية» يبحث سير العمل مع وعاظ منطقة بورسعيد

الأمين المساعد للدعوة
الأمين المساعد للدعوة يجري جولة بمنطقة وعظ بورسعيد

التقى الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، بوعاظ وواعظات منطقة وعظ بورسعيد؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعمل مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، والوقوف على آلية سير العمل بها ومدى الانتظام في تقديم الخدمات الدعوية للجمهور وعلى رأسها خدمة الفتوى.

وقال الهواري خلال اللقاء، إن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعًا إلى بذل مزيد من الجهود وتحمّل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، مشيرًا إلى أن الواعظ لابد وأن يكون له حضور ببن الناس وأن يعايش واقعهم وهمومهم، وذلك من خلال الاقتراب من الناس والاستماع لهم، والعمل على بث الأمل في نفوسهم.

وأضاف “الهواري” أن المجتمع بحاجة إلى بيان الجوانب الإنسانية في الإسلام، والاستمرار في معالجة المشكلات الأسرية والمجتمعية من خلال فهم الأسباب وإدراك السبل المناسبة للعلاج، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن، وما يعانيه من أزمات أخلاقية ومجتمعية نتيجة هذا التطور الذي يحتاج إلى وعي في التعامل معه بما لا يؤثر على المنظومة الأخلاقية في المجتمع.

وأوصى الأمين المساعد الوعاظ والواعظات بأهمية ابتكار أفكار جديدة للتواصل مع الجمهور، وأهمية التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب وذلك من خلال تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع.

الأمين المساعد جولة منطقة وعظ بورسعيد الدعوة

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