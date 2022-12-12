ضبط مدير شركة سياحية بالجيزة بتهمة تمرير مكالمات دولية دون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والأثار بقطاع شرطة السياحة والأثار من ضبط (مدير شركة سياحية - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وذلك لقيامه بإستخدام بعض التقنيات الحديثة فى التواصل مع عملاء الشركة خارج البلاد ، من خلال تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت خارج البوابات الدولية المرخص لها مستخدماً فى ذلك برامج التمرير "بدون ترخيص" من الجهات المعنية.

تم ضبط (عدد 10 أجهزة حاسب آلى- جهاز "لاب توب"- عدد 11 سماعة حاسب آلى- عدد 10 أجهزة روتر – 10 أجهزة سويتش، عدد 3 باور سبلاى- هارد ديسك).

بمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.