الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير شركة سياحية بالجيزة بتهمة تمرير مكالمات دولية دون ترخيص

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والأثار بقطاع شرطة السياحة والأثار من ضبط (مدير شركة سياحية - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وذلك لقيامه بإستخدام بعض التقنيات الحديثة فى التواصل مع عملاء الشركة خارج البلاد ، من خلال تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت خارج البوابات الدولية المرخص لها مستخدماً فى ذلك برامج التمرير "بدون ترخيص" من الجهات المعنية.

تم ضبط (عدد 10 أجهزة حاسب آلى-  جهاز "لاب توب"- عدد 11 سماعة حاسب آلى- عدد 10 أجهزة روتر – 10 أجهزة سويتش، عدد 3 باور سبلاى- هارد ديسك).

بمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدير شركة سياحية بالجيزة تمرير المكالمات الدولية التقنيات الحديثة المخالفة للقانون بدون ترخيص جهاز لاب توب قطاع شرطة السياحة قطاع شرطة السياحة والاثار قسم شرطة العجوزة

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العرب والصين

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