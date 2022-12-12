الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد صندوق المحاصيل الدولى يزور البنك القومى للجينات بوزارة الزراعة

وفد المحاصيل
وفد المحاصيل

استقبل البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وفدا من المتخصصين في صندوق المحاصيل الدولي (crop trust) بالتعاون مع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية.

وقالت الدكتور نفين عبدالفتاح مدير البنك القومي للجينات، إن الزيارة استمرت لمدة أربعة أيام، وذلك لتقييم آداء البنك وفقا للمعايير الدولية لبنوك الجينات في العالم .

وضم الوفد كل من:

Dr Hugh Pritchard -Dr Jean Hanson - Dr Muhammad Shahid - Dr Nelissa Jamora - Petra Pajdakovic  بحضور الدكتورة هنية الاتربي- رئيس البنك القومي للجينات سابقا والمستشار للبنك حاليا .

وأشاد الوفد بالعاملين بالبنك القومي للجينات وبكفاءتهم وقدراتهم العلمية، كما أشادوا بالبنك وأنه سيكون   "leader" لبنوك الجينات في منطقه الشرق الأوسط.

من ناحيته، استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفد صندوق المحاصيل الدولي وإطلاعه علي تقييمهم للعاملين بالبنك القومي للجينات وآدائهم ومدي قدرتهم علي العمل بكفاءة.

-وفد صندوق المحاصيل الدولى يزور البنك القومي للجينات

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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