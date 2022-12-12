ضرب وتعذيب مُتكرر.. أب مُدمن يُصيب نجلته بنزيف في المخ بالدقهلية

استقبلت مستشفى الطوارئ الجامعية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، طفلة في الخامسة من عمرها مُصابًة بحالة اعياء شديدة نتيجة اصابتها باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات وحروق متنوعة بالجسم.

البداية بلاغ تلقاه اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من نقطة تامين المستشفيات الجامعية بوصول طفلة عمرها 5 سنوات ومقيمة بمدينة نبروة الي مستشفي الطوارئ الجامعي مصابة بعدة اصابات واشتباه نزيف بالمخ ادعاء تعدي من والدها.

وتبين من الفحص إصابة الطفلة " ياسمين ا،ط" 5 سنوات، ومقيمة بمدينة نبروه، نتيجه اعتداء والدها واساءه التعامل معها وبتوقيع الكشف الطبي عليها وجود اشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات بالوجه وكدمه بالعين اليسرى وكدمات وحروق على الذراعين والسعيدين واليدين وكدمات على الساقين وكدمات وسحجات على الساقين والفخذين وعلى البطن والظهر والاليه واثار حروق قديمه بالجسم وبسؤال مرافقيها اكدوا بقيام والدها بالاعتداء عليها بالضرب والتعذيب.

ودلت تحريات المباحث ان الطفلة مقيمة طرف والدها عقب انفصال والدها ووالدتها وقيامة بضربها وتعذيبها نتيجة تعاطيه المخدرات، وتبين انه قام بالاعتداء عليها بالضرب ولسوء حالتها الصحية قام عمها بنقلها الي المستشفي بينما استطاع والدها الهرب قبل القاء القبض عليه.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 14002 جنح نبروة لسنة 2022 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.