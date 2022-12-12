«الإسلامى للإغاثة» يشكر الرئيس السيسى على دعمه للفكر الوسطى

استقبل محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، د. عبدالله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية بديوان عام وزارة الأوقاف، لبحث أوجه التعاون المشترك.

خلال اللقاء، وجه الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالسعودية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للفكر الوسطي وعنايته بالخطاب الديني.

وأطلع وزير الأوقاف المصلح على جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، وإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

من جانبه أشاد الشيخ الدكتور عبدالله المصلح بجهود وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا أنها تقوم بدور عظيم في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي.

وأهدى وزير الأوقاف عبدالله المصلح مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني، ومنها كتاب: "العقل والنص" وكتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" وهو ما نال إعجاب الشيخ الدكتور عبدالله المصلح، مؤكدًا أن كتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" يجمع ولا يفرق ويحقق معنى الإيمان.

فى السياق، أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 16 مسجدًا، الجمعة المقبل، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة.

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022 حتى تاريخه 459 مسجدًا، منها 372 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و87 مسجدًا صيانة.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبل:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. الرحمن القبلي – هربشنت - ببا

2. البصرية – عزبة البصرية – دلاص – مركز ناصر

3. الرحمن الغربي – طما فيوم - اهناسيا

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

4. الكبير – الزهويين – شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

5. الشهيد قصدي – العركي – مركز فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

6. عبدالقوي غنيم- لاصيفر – دسوق بحري

7. عباد الرحمن – الطيبة – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

8. حسن البرنسي – نجيب محفوظ- حوش عيسى

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

9. الرحمن – عزبة شفيع – جزيرة السعادة - الزقازيق

10. سلمى – قنتير - فاقوس

11. الكبير – عزبة الشامي – كفر صقر

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

12. الحاج عزت – جبل دروة – مركز ملوي

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

13. النور المحمدي – المقراني – يوسف الصديق

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. الشاعر محمود أبوالوفا – الديرس - أجا

مديرية أوقاف مرسى مطروح

م المسجد وعنوانه

2. الدفراوي – شارع التهريب – إدارة غرب

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

3. التقوى العشر آلاف – النوبارية – أبوالمطامير