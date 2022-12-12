رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بشرق النيل

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، المدينة الجامعية للطالبات بشرق النيل، في إطار جولاته المستمرة والمفاجئة للمدن الجامعية للتأكد من مدى توافر عناصر الراحة والأمان ومدى جودة الخدمات المقدمة إليهم، وتواجد مشرفي المدن.

وخلال جولته المفاجئة، تفقد رئيس الجامعة صالات الطعام والمطبخ الرئيسي ومدى جودة الوجبات المقدمة التي يتم إعدادها، كما أجرى رئيس الجامعة حوارا مفتوحا مع الطالبات حيث استمع لآرائهن ومقترحاتهن، وموجها الطالبات بضرورة استذكار محاضرتهن والاستعداد جيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في جو يسوده الهدوء لتحصيل أكبر قدر من العلم والمعرفة، وحتى يطمئن أولياء الأمور على أولادهم وأنهم جميعا طلبة وطالبات في أيد أمينة في بيتهم الثاني الجامعة.

وأثني الدكتور «منصور» على مستوى الأنشطة التي يتم تقديمها للطالبات بالمدينة الجامعية، وأنها ليست مقرا للإقامة فقط، بل مركزا للثقافة والمعرفة.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن الغامرة بزيارة رئيس الجامعة وحرصه الدائم على متابعتهن، والاستفسار عن أحوالهن، وأضاف رئيس الجامعة أن سياسة الباب المفتوح هي منهجه في التعامل مع جميع الطلاب، خاصة أبنائه طلبة وطالبات المدن الجامعية.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تقدم الجامعة 54 مرتبة عن العام الماضي في التصنيف الإسباني Scimago لعام 2022، لتحتل بذلك المركز 653 عالميا، والمركز 393 عالميا في معدل الإبداع، ويعتبر مركزا مميزا بالنسبة لآخر 10 سنوات، ليستمر بذلك التفوق والتميز البحثي للجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن أن تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية جاء نتيجة للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات شباب الباحثين، فضلاً عن أنه يعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة بالبحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.