«كاثوليك مصر» يحتفلون بعيد عذراء غوادالوبي العجائبية

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد عذراء غوادالوبي العجائبية، ووفقا لدراسة قام بها الأب وليم عبدالمسيح سعيد على الأثر الاحتفالات فلم يعلم خوان دييغو أن صباح 9 ديسمبر1531 سيكون مختلفاً عن أي صباح آخر واجهه.

خوان دييغو فلاح وعامل بسيط في الـ 57 من العمر اختبر ظهور مريم العذراء في المكسيك. كان دييغو متوجهاً الى العمل حين سمع صوت زقزقة رائعة للعصافير ليلحق بالصوت الخلاب بعدها فيجد نفسه وجهاً لوجه مع مريم العذراء. كانت الديانة حينها في البلاد للأزتيك ودييغو كان من أتباعهم قبل ارتداده الى الكاثوليكية.

ظهرت العذراء على قمة جمل تيبياك وهو مكان معبد الازتيك. دييغو رجل أرمل يعيش مع عمه العجوز من خيرات الأرض وهو شخص غير متعلم ومتواضع وبسيط، فلم اختارته العذراء؟ هذا السؤال طرحه رئيس الأساقفة حينها، لربما تواضعه كان سبب الاختيار. اندهش دييغو بجمال العذراء وطبيعتها العجائبية فظهرت كأميرة مشعة له وكانت كلماتها أعذب من أي موسيقى سمعها في حياته.

تحدثت العذراء الى دييغو وعرفته بها وسألته أن يقصد رئيس الأساقفة ويطلب منه أن يبني لها معبداً في مكان ظهورها لكي تتمكن من شفاء المكسيك من معاناتها وشددت على أن يبذل كل الجهد ليقنعه. توجه دييغو نحو رئيس الأساقفة فتعجب الأخير وفكر بان الشيطان لربما سكنه او أنه يسعى بحثاً عن المال…ولكن رئيس الأساقفة أصغى لمطالبات دييغو وصرفه بعدها ففشل المزارع الفقير بإقناعه.

عاد دييغو الى المكان الذي رأى فيه العذراء ليخبرها ما حل به ولكنها طلبت منه أن يحاول مرة اخرى. في اليوم التالي وبعد أن قصد رئيس الأساقفة مرة أخرى أخذ هذا الاخير يتساءل لم هذا المزارع يصر على قصته هذه؟ وكيف له أن يعلم إن كان يكذب أو قد جنّ مثلاً؟ هنا طلب منه رئيس الأساقفة أن يجلب له علامة فوعده بذلك.

عند عودته الى المنزل وجد دييغو عمه مريضاً جداً بالحمى وفي تلك الأيام مريض كهذا كان نصيبه الموت المحتم فأخل دييغو بوعده بالعودة الى رئيس الأساقفة بعلامة لأنه اختار البقاء مع عمه للاعتناء به. بعد يومين رأى دييغو أن حالة عمه ميؤوس منها وهو يواجه الموت فخرج باحثاً عن كاهن ليعطيه الأسرار المقدسة وفي طريقه ظهرت له العذراء، خجل دييغو لأنه أخل بوعده وشرع يخبر العذراء ما حل به فسألته إن كان يؤمن بها كأم له وسيسلمها امره فأجاب بالإيجاب.

طلبت العذراء من دييغو أن يتوجه الى التلة فسيجد ازهاراً يأخذها كعلامة الى رئيس الأساقفة وسألته ان يخبأها بمنديله الى حين يصل عند رئيس الأساقفة، هنا أيضاً تساءل من أين للأزهار أن تنمو في كانون الأول ولكنه مع ذلك فعل ما أرادته والدة الله وأخذ الأزهار وخبأها وحين وصل الى رئيس الأساقفة طرحها أمامه ويا للمفاجأة! ظهرت صورة عذراء غوادالوبي على المنديل.

في الوقت عينه كانت العذراء قد ظهرت على عم دييغو فاختفت الحمى وشفى وأخبرته أنها تريد أن تدعى بعذراء غوادالوبي. صدق رئيس الأساقفة أقوال المزارع الفقير وكان له ما أراد ومن حينها لم تظهر العذراء مجدداً فقد نالت ما أرادته. في 12 أكتوبر من العام 1945 أعلن البابا بيوس الثاني عشر عذراء غوادالوبي كشفيعة كل الأمريكيين ويحتفل بعيدها في 12 ديسمبر.

ظهور العذراء في غوادالوبي -المكسيك، والأيقونة العجائبية

الظّهور الأول

في صباح السبت الموافق التاسع من ديسمبر من 1531 كان خوان دييغو، (وثنيٌّ مرتدٌّ الى كنيسة المسيح)، في طريقه لحضور قدّاس في تلاتيلولكو -المكسيك-، حيث كان مركزاً أزتكيّاً وموقعاً وقعت فيه معركة قُبيل عشر سنوات.

وفيما هو على الطريق سمع خوان فجأةً موسيقى رائعة، وصوت امرأةٍ يناديه من فوق تلة تيبيياك (غوادالوبي) الصّحراوية.

فشاهد فوق التلّة امرأةً جميلةً تشعّ وهجًا، فقالت له:

“إعلم يا بُنيّ أنّي البتول العذراء مريم الدائمة البتوليّة والبريئة والكاملة الأوصاف، والدة الإله الحقّ؛ باعث الحياة في الخلائق وسيّد الأشياء القاصية والدّانية، وربّ السماوات والأرض

إنّي أريد أن يُشاد لمجد اسمي معبدًا في هذا المكان… وهنا، سأسكبُ على الشعب، ساكني هذه البلاد، حبّي وحناني ورحمتي وعوني وحمايتي… أنا أمّ الرحمة، أنا أمّكم جميعاً، أنا أمّ البشر، أمّ جميع الذين يحبّونني ويلجأون إليّ بثقةٍ بَنويّة

هنا، سأستمع إلى طلباتهم وأمسح دموعهم وأخفّف آلامهم وأوجاعهم وأسدّ احتياجاتهم

إذهب إلى مكسيكو، واطلع الأُسقف على رغبتي هذه. وحدّثه عن جميع ما رأيتَ وسمعتَ، فأشكرُ لكَ خدمتك وأسعدك.

اذهب بسلام يا بُنيّ

سجد خوان دييغو وقال لها:" لبّيكِ يا سيّدتي النبيلة. اطمئنّي، إنّي ذاهبٌ للقيام بما أمرتني به"

فذهب ونفّذ طلب العذراء.

الظّهور الثاني

لكنّ المطران لم يُصدّق القصة. وفي طريق العودة كانت العذراء تنتظره، وما ان رآها حتّى سجد حزيناً خائباً يقول:

“أرجوكِ يا سيّدتي أن تُرسلي شخصاً آخر، من طبقة الأغنياء يَلقى كلّ اعتبار. فإنّي كما ترين، فلّاحٌ فقيرٌ ورجلٌ أميٌّ حقيرٌ. وليست هذه المهمّة من خصائصي.

فأردفت البتول: “أنصِت إليَّ يا بنيَّ المحبوب. واعلم أنَّ الكثيرين من مُكرميَّ يلتمسون تلبية رغباتي.

ولكن من الضروريّ أن تتمّ رغبتي هذه على يدك. فأطلب إليكَ يا بنيّ، أن تعود وتسرد على الأسقف الكلام ذاته مرّةَ أخرى".”

غير أنّ المطران هذه المرّة طلب منه أن يأتي بدليلٍ، ليصدّق كلامَه. وأرسَل شخصًا يُراقبه.

الظهور الثالث

في 10 ديسمبر1531، عند غروب الشمس، عاد وصعِد التلّة. وما إن وصل إلى القمّة حتّى اختفى عن عيون مُراقبيه.

ورأى السّيدة وبلّغها شروط المطران.

فأجابته: ”بنيَّ خوان. سأعطيك غداً الآية المطلوبة، فيطمئنّ الأسقف ولا يُسيء الظنّ بكَ، ولا في صدق شهادتك".

محاولة تجنّب العذراء، والظهور الرابع

في اليوم التالي، لم يستطع دييغو أن يلاقي العذراء، لانشغاله بالاهتمام بعمّه المريض، وقد تدهور وضعه الصحّي كثيرًا.

غير أنّه اضطّر في الثاني عشر 12 من ديسمبر الى المرور من قرب تلّة الظهورات، ليأتي بالكاهن لعمّه المريض.

وعندما وصل إلى تلّة تبياك، تذكّر الموعد مع السيّدة، فغيّر طريقه إلى دربٍ آخر، ليتحاشى رؤيتها ومَلامتها، وليُسرع في استحضار الكاهن.

وما كان على السيّدة إلّا أن تفاجئه، وتظهر له وسط غيمةٍ مُشرقةٍ.

فسجد فورًا إلى الأرض، وألقى عليها السلام، والرّعدة تهزّ كيانه… ابتسمت العذراء مريم وكلّمته بحنانٍ أموميّ:

“ابني خوان، إلى أين تتّجه؟”

فاعتذر منها خوان، واستأذنها كي يَحضر الكاهن لعمّه العَليل. فأجابته السيدة:

“لا تقلق يا بنيّ ولا تيأس! ألستُ أمك؟ ….. إطمئن. إنَّ مرض عمّك ليس للموت، بل على العكس سيبرأ من علّته في هذه اللّحظة".

عند ذلك أخبرها خوان عن طلب المطران. فطلبت منه العذراء التقاط أزهارٍ من التّلة وأخذها كعلامةٍ، نظرًا إلى أنّ طبيعة التلّة هي صحراويّة. وإنّ وجود الزّهور في فصل الشّتاء البارد أمرٌ مستحيلٌ!

جَمَع خوان دييغو الأزهار العجائبيّة في عباءته، وحَملها اليه لإتمام مهمّته.

وبحضور المطران وشهود آخرين، ما إن يفتح القديس خوان دييغو العباءة، حتّى سقطت الورود على الأرض، وظهرت صورة القديسة مريم على العباءة.

فارتمى المطران فورًا على ركبيته، راجياً المغفرة من العذراء، عن عدم تصديقه ما قيل له.

فأخذ العباءة الى الكنيسة الصغيرة الخاصّة به، ووضعها بجانب القربان المقدّس حيث وجّه التمجيد والشكر الى الله لكونه اختاره ليتلقّى هذه الهديّة الرائعة.

وخلال أسبوعين فقط شُيّدت أوّل كنيسة متواضعة على تلة تيبيياك. وهناك، حُفِظت صورة السيدة العذراء العجيبة، سيّدة غوادالوبي. وانتشرت قصّة الظهور بين الناس، الذين همّوا بالذهاب إلى الكنيسة الصغيرة، واحتشدوا لرؤية صورة العذراء مريم

تمّت الموافقة على هذه الظهورات التي حصلت في غوادالوبي من قبل رئيس الأساقفة “ألفونسو دي مونتوفار” عام 1555.

إعترفت الكنيسة الكاثوليكية رسميًّا بحقيقة الظهورات عام 1754 في عهد البابا بنيدكتوس الرابع عشر.

حدَث في غوادالوبي العديد من المُعجزات والشفاءات والتدخّلات التي نُسبت بكامِلها الى السيدة العذراء.

ويقدّر عدد الزوّار سنويّاً بعشرة ملايين زائر الى كاتدرائيّتها في مدينة المكسيك، لتصبح بذلك أكثر المقامات المريمية شهرةً في العالم، وأكثر الكنائس الكاثوليكيّة زيارةً في العالم بعد الفاتيكان!

وقد بجّل 24 بابا سيّدتنا سيدة غوادالوبي. وزارها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني أربعة مرّات في 1979، 1990، و1999 و2002. يُحتفل بعيد سيدة غوادالوبي في 12 ديسمبر.

وفي 1999 أَعلن البابا يوحنا بولس الثاني في عِظته في القداس الذي أقامه في كاتدرائية سيدة غوادالوبي وذلك خلال زيارته الثالثة الى مَقامها أنّ يوم 12 ديسمبر هو يوم دينيّ مقدّس للقارّة جمعاء. وأَوكل حَياة الأطفال الأبرياء الى عِنايتها الأموميّة، بخاصّةٍ أولئك المُحاطون بِخطر عدم الولادة.

الصّورة العجائبيّة

لا تزال صورة عذراء غوادالوبّي العجائبيّة محفوظة في معبد تيبياك منذ سنة 1531، أي منذ أكثر من 480 سنة، كما انطبعت على معطف خوان دياغو أوالتيلما ومساحة المعطف 3*6 أقدام مُحاكٌ مِن قطعتين مِن نسيجِ الصبّار المحلّي ويُدعى”ماغوي” خشنٌ، لا يَصلح لوحةً لفنٍّ تصويريٍّ.

ورُغم تعرّض الصورة لحرارة الشموع وضوئها ودخانها، والرطوبة، طوال 5 قرون لم تتعرّض الأيقونة لأي نوع مِن الإهتراء!

مَلامح العذراء دقيقة جداً ولا يظهر على الصورة أيُّ أثرٍ لضرب فرشاة دهانٍ وقد تفحّصها فنّانون كثيرون وأجمعوا أنّها ليست من صُنع يد إنسان، والمواد التي استُخدمت فيها غير موجودةٍ على الأرض. ولا يوجد أي صورةٍ رُسمت بهذه التّقنيات مُطلقاً!

وفي 24- نوفمبر 1921، خُبّئت قنبلة شديدة الإنفجار، بين ورود وُضعت تحتَ الأيقونة مُباشرةً، أدّت الى تكسّر الحجارة والرخام وزجاج نوافذ الكاتدرائية. وعند زوال الدخان تَبيّن أنّ الأيقونة لم تُصَب بأيّ ضررٍ، حتّى أنّ الزجاج الرّفيع الذي يغطيها لم يتأثّر، ولم يؤذَ أحدٌ

تُسمّى الأيقونة أيضاً: ملِكة المكسيك، إمبرطورة أميركا، شفيعة أميركا. أيقونة تحاكي عصر المكسيك مجتمعه، وفنّ رسم الأيقونات عند الهنود تحديداً، طبعاً دون أن تهمل العذراء من يحمل البُشرة (الانجيل) فهي المرأة التي تكلّم عنها يوحنا في سفر الرؤيا الفصل 12 :1 “وَظَهَرَتْ آيَةٌ عَظِيمَةٌ فِي السَّمَاءِ: امْرَأَةٌ مُتَسَرْبِلَةٌ (تلبس) بِالشَّمْسِ، وَالْقَمَرُ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ كَوْكَباً]” …، تماماً كأيقونة الحبل بلا دنس.