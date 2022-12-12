منسق «حياة كريمة»: جارٍ العمل بـ9 قطاعات مختلفة فى 28 قرية بالوادى الجديد

أكدت غادة الخديوي، منسق حياة كريمة بالوادي الجديد، أن المبادرة حريصة على تنفيذ نتائج حواراتها المجتمعية مع الأهالي، مؤكدة أن مشروعات البنية التحتية من أكثر المكتسبات التي حدثت في مركز الفرافرة بالوادي الجديد.

وأضافت «الخديوي»، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن مشروعات حياة كريمة لمست كل مواطن خاصة أن مشروعات المبادرة تتم من خلال حوارات مجتمعية مع الأهالي، لافتة إلى أنه يوجد حوالي 28 قرية جرى العمل فيها في 9 قطاعات مختلفة وأبرزها الصحة والصرف الصحي، والشباب والرياضة والزراعة.

وأضافت منسق حياة كريمة بالوادي الجديد أن الأهالي في الفرافرة كانوا يسافرون ما لا يقل عن 5 ساعات للحصول على الخدمات المرغوبة في مركز الداخلة وبالتالي توفير الخدمات داخل المركز حققت الراحة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الدولة تمكنت من الوصول لكل فرد داخل الدولة وتوفير ما يحتاجونه من خلال المناقشات بينهم والجهات التنفيذية وجهاز المشروعات، لافتة إلى أن رد فعل المواطنين إيجابي مع التطور وتوفير المشروعات الهامة لهم مع مرور الوقت مما يزيد من مشاركتهم وتقديم المقترحات ذات الفاعلية بشكل أكبر.

كما أكدت منسق حياة كريمة بالوادي الجديد، أن هناك مشاركات من خلال القطاع الخاص والجمعيات الاهلية عبر التحالف الوطني الأهلي التنموي.