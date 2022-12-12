الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير عراقى يكشف لـ«الدستور» أبرز نتائج القمة العربية الصينية

عائد الهلالي
عائد الهلالي

كشف عضو الإطار التنسيقي في العراق عائد الهلالي، أبرز سيناريوهات ونتائج القمة “العربية- الصينية” التي استضافتها المملكة العربية السعةدية بحضور عدد من القادة العرب على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انعقاد القمتين العربية والخليجية مع الصين والتي ستشكل نقلة في تاريخ  التعاون العربي الصيني بشكل عام. 

وأضاف «الهلالي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المتغيرات الدولية الكثيرة التي جاءت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ورغبة دول كثيرة في استحداث نظام عالمي جديد مبني على تعدد الأقطاب دفع الصين الطامح ومن خلال مشروع الطريق والحزام إلى إبداء رغبتها في التعاون مع دول المنطقة من أجل إحداث تنمية شاملة تواكب التطور العالمي. 

وأشار إلى كلمة الرئيس جين شين بينج، حول رغبة بلاده في مد يد المساعدة لهذه الدول من خلال ثمانية مرتكزات أساسية تشمل الطاقة المستدامة والصحة والبنى التحتية وغيرها، مشيرًا إلى عمق العلاقة والشراكة عبر التاريخ وعن أهمية منطقة الشرق الأوسط في رسم صورة جديدة لمستقبل التجارة العالمي. 

 

مصادر الطاقة والمعادن والموقع الاستراتيجي 

وتابع «الهلالي» أن التعاون الصيني العربي والاستفادة من طرق نقل تجارة الشرق إلى اوربا والأمريكيتين من خلال قناة السويس وميناء آلفاو والقناة الجافة العراقية والتي تشكل مرتكز أساسي في هذا الأمر أن العائد المتحقق من عملية ربط دول المنطقة باتفاقيات وشراكات اقتصادية مع الصين سوف يحقق مستويات عالية من التنمية، كذلك سوف يوفر ملايين فرص العمل، كما أنه سوف يعمل على تقلص مستويات البطالة.

العراق الاطار التنسيقي الصين العربية عائد

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العرب والصين

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