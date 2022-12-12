الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة

تعاون
تعاون

جرى صباح اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي يهدف للتعاون المشترك بين الطرفين في توفير إجراءات الكشف الطبي التمهيدي للمرشحين لشغل الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية، ويتضمن استيفاء بيانات البطاقة الصحية للمرشحين لشغل الوظائف القضائية خلال المرحلة السابقة على التعيين.

وقع عن النيابة الإدارية، المستشار  أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم - رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين النيابة الإدارية ووزارة الصحة، وفي ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لتوحيد الإجراءات الخاصة بتوقيع الكشف الطبي التمهيدي للمرشحين لشغل الوظائف القضائية.

وتحت رعاية  المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور  خالد عبد الغفار – وزير الصحة.

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بروتوكول النيابة الإدارية المركز الطبية المتخصصة الكشف الطبى الوظائف القضائية البطاقة الصحية

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وائل لطفي

العرب والصين

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