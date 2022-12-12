الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. يسرا: انتظروا الكثير من المفاجآت فى «حمدا لله على السلامة»

يسرا
يسرا

قالت الفنانة يسرا إنها تستعد للدخول لتجربتها الجديدة في الدراما التليفزيونية والتواجد بين جمهورها خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2023.

مسلسل يسرا رمضان 2023

وأشارت يسرا، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن المسلسل الجديد «حمدا لله على السلامة» سيكون به الكثير من المفاجآت التي لا تريد أن تحرقها حاليًا، لافتة إلى أن العمل يُشارك فيه عدد من النجوم بينهم شيماء سيف، وإخراج عمرو صلاح الذي عكف خلال الفترة الماضية على التحضير للعمل الجديد.

وأوضحت أن المسلسل الجديد سيكون كوميدي لايف بطابع اجتماعي، ويقدم دراما مختلفة تمنت أن تنال رضا الجمهور خلال الموسم الدرامي الرمضاني، خاصة أنها تقدم أعمالها لهم، وتود تقديم أعمال مختلفة دائمًا.

وتجرى الشركة المنتجة للعمل إبرام باقى التعاقدات حاليًا تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل، الذى يعد من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان، حيث تعاقد كل من شيماء سيف ومحمد ثروت على المشاركة في المسلسل، وما زالت الشركة المنتجة تجري ترشيح باقي الأبطال استعدادًا لبدء التصوير في منتصف شهر ديسمبر الجاري. 


 ووجهت النجمة يسرا الشكر لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد تكريمها في افتتاح الدورة الثانية من المهرجان ومنحها جائزة اليُسر، وقالت: "من أجمل لحظات حياتي.. لكم المحبة التى أحسست بها من نجوم المنطقة العربية المتواجدين بل من نجوم الهند المتواجدين وخصوصًا شارو خان والنجوم الأمريكيين المتواجدين والأوروبيين ومن أماكن بها سينما قوية وتحترم الفن".

ونوهت بأنه في ظل وجود نجوم كبار مثل جاكي شان وشاروخان وشارون ستون واندي جارسيا والمخرج أوليفر ستون، فالتكريم في ظل وجود كل هؤلاء الفنانين الكبار ووقوفهم جميعًا لحظة تكريمها، مهم بالنسبة لها.

رمضان 2023 مسلسل يسرا الدراما التليفزيونية لموسم الدرامي الرمضاني رمضان 2023 يسرا حمدا لله على السلامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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