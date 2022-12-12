الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إسكان النواب» توافق على حظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على المادة الثالثة  من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاصة بحظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور  المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية. 

وتنص المادة (٣) من مشروع القانون على: 

يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس عماد سعد حمودة مشروع قانون التصالح قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء تعديات نهر النيل

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وائل لطفي

العرب والصين

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