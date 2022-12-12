ختام منافسات تنس الطاولة للجامعات النسخة 50 لدورة الشهيد الرفاعي

اختتمت منافسات تنس الطاولة للجامعات المقامة ضمن فعاليات النسخة ٥٠ لدورة الشهيد الرفاعي والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الإتحاد وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد.

وأسفرت نتائج البطولة التي اقيمت في الصالة المغطاة بجامعة القاهرة وشارك فيها ٢٢٣ طالب وطالبة يمثلون ٣١ جامعة عن الآتي:

فرق الطلبة:

- المركز الأول - جامعة القاهرة

- المركز الثاني - جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث - جامعة حلوان

- المركز الرابع - الأكاديمية العربية

فرق الطالبات:

- المركز الأول - جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني - جامعة حلوان

- المركز الثالث - جامعة عين شمس

- المركز الرابع - الأكاديمية العربية

فردي الطلبة:

- المركز الأول - محمد وليد سعيد جامعة القاهرة

- المركز الثاني - بيجاد خالد محمد جامعة القاهرة

- المركز الثالث - أحمد عبدالراضي منصور جامعة الإسكندرية

- المركز الرابع - محمد سامح أحمد جامعة القاهرة

فردي الطالبات:

- المركز الأول - آلاء يحيي حسن جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني - هنا إبراهيم محمود الأكاديمية العربية

- المركز الثالث - شهد سامح أحمد جامعة ٦ أكتوبر

- المركز الرابع - روان زكريا عطية جامعة عين شمس

زوجي الطلبة:

- المركز الأول - محمود أحمد السعيد + محمد فتح الله سعد جامعة المنصورة

- المركز الثاني - محمد سامح أحمد + بيجاد خالد محمد جامعة القاهرة

- المركز الثالث - عمر محمد الصفتي + أحمد عبد الراضي عبد الله جامعة الإسكندرية

- المركز الرابع - عبد الله عمرو سامي + إبراهيم محمد إبراهيم جامعة حلوان

زوجي الطالبات:

- المركز الأول - سارة إبراهيم سعد + آلاء يحيي حسني جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني - نور علاء عبد الفتاح + شهد خالد سعيد جامعة مصر الدولية

- المركز الثالث - شهد سامح أحمد + أروي محمد حسن جامعة ٦ أكتوبر

- المركز الرابع - زينة محمد ذكي + كنزي محمد ذكي الجامعة البريطانية

القدرات الخاصة - اقدام سليمة للطلبة:

- المركز الأول - كيرلس عصام جامعة قناة السويس

- المركز الثاني - مكاريوس رزق جامعة حلوان

- المركز الثالث - بلال محمود محمد جامعة الإسكندرية

- المركز الرابع - محمود صابر عبد الحميد التعليم العالي

القدرات الخاصة - اقدام سليمة للطالبات:

- المركز الأول - فرح هاني محمد جامعة القاهرة

- المركز الثاني - سلوي أحمد عبدالحليم جامعة المنوفية

- المركز الثالث - نرمين هاني إبراهيم جامعة الإسكندرية

- المركز الرابع - نفيسة علي خليل جامعة أسيوط

القدرات الخاصة - اقدام معاقة للطلبة:

- المركز الأول - كريم السيد طارق جامعة قناة السويس

- المركز الثاني - مكاريوس رزق جامعة حلوان

- المركز الثالث - بلال محمود محمد جامعة الإسكندرية

- المركز الرابع - محمود صابر عبد الحميد التعليم العالي

القدرات الخاصة - اقدام معاقة للطالبات:

- المركز الأول - رانيا محمد شعبان جامعة أسيوط

- المركز الثاني - هاجر السيد لطفي جامعة حلوان

القدرات الخاصة ذهني فردي للطلبة:

- المركز الأول - علي بكر علي جامعة حلوان

- المركز الثاني - عمرو أيمن طه جامعة القاهرة

- المركز الثالث - كريم محمد شعبان التعليم العالي

القدرات الخاصة ذهني فردي للطالبات:

- المركز الأول - مريم إبراهيم رفاعي جامعة حلوان

- المركز الثاني - حبيبه محمد السيد جامعة حلوان

- المركز الثالث - إيمان سيد زين جامعة القاهرة

القدرات الخاصة - قصار القامة فردي للطلبة:

- المركز الأول - محمد بدران محمدي جامعة أسيوط

- المركز الثاني - مهند بدر مدبولي جامعة أسيوط