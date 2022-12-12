حبس صاحب مزرعة لاتهامه بحيازة مخدرات وبذور خشخاش بـ1.7 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم المضبوط بحوزته 50 كيلو بذور خشخاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عنها.

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى تمكن قطاع الأمن العام بمشار كة إدارة البحث الجنائى بشمال سيناء من ضبط أحد شخص مقيم بدائرة قسم شرطة نخل بمحافظة شمال سيناء، حال تواجده بالمزرعة محل مسكنه، وبحوزته 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، و5 كيلو جرام من بذور نبات الخشخاش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأشارت التحريات إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة هي مليون و750 ألف جنيه تقريباً.