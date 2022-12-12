الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نيافة الأنبا باسيليوس يتفقد مستوصف الراهبات الخيري بكنيسة مار جرجس بأبو جبل بالقوصية

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمدبر البطريركي لإيبارشية القوصية، تفقد مستوصف الراهبات الخيري، بكنيسة مارجرجس، بأبو جبل بالقوصية.

جاء ذلك بحضور الأب وسيم وهيب، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، ومسؤولي المستوصف. 

وتعرف صاحب النيافة على جميع الخدمات، التي يقدمها هذا الصرح الطبي لكافة أطياف القرية، دون تفرقة.

وأعطى المدبر البطريركي للإيبارشية كلمة تشجيعية للعاملين بالمستوصف الخيري، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في العمل، ثم قدم نيافته بعض التوجيهات الرعوية، للعمل بها خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة مباركة.

وترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس رهبنة يسوع ومريم القبطيات، وذلك بمدرسة نوتردام ديزابوتر، بمصر الجديدة.

وشارك في الصلاة والاحتفال الأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات بمصر، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات. وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة انطلاقًا من "بشارة الملاك للسيدة العذراء".

وأكد الأب المطران أهمية الثقة في وعود الله، رغم صعوبتها، وعدم فهمها على المستوى البشري، لكن محبتنا لله، وثقتنا به، تتعدى جميع الصعوبات، والمستحيلات.

واحتفل نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بعيد العذراء التي حبل بها دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومرشد المجلس المحلي لجنود مريم، والأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومسؤولي، وأعضاء مختلف فرق جنود مريم، من مختلف الكنائس.

بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي الاحتفالي. وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة حول السيدة العذراء، التي كانت تتأمل عمل الله معها في حياتها، داعيًا الجميع إلى التأمل في عمل الله في حياتهم على مثال أمنا العذراء مريم.

وتضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال القديس يوسف للأسرة، والبالغين، كما أقيم تطواف مهيب بأيقونة، وتمثال السيدة العذراء. 

وفي الختام، أهدت فرق جنود مريم درعًا تذكاريًا للأنبا توماس. وعقب القداس الإلهي، قامت مجموعة حورس الكشفية بالرعية، بعزف المارش الكشفي، ترحيبًا بالأب المطران.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

وزير التموين يسلم الجوائز للفائزين في مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية

للهروب من مخالفة مرورية.. تجديد حبس سائق انتحل صفة أمين شرطة بالطالبية

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل

وزيرة التضامن: المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى توفر 36 خدمة

الصحة: توجيهات رئاسية بألا يؤثر التعامل مع كورونا على البرامج الصحية والمبادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»