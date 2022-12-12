نيافة الأنبا باسيليوس يتفقد مستوصف الراهبات الخيري بكنيسة مار جرجس بأبو جبل بالقوصية

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمدبر البطريركي لإيبارشية القوصية، تفقد مستوصف الراهبات الخيري، بكنيسة مارجرجس، بأبو جبل بالقوصية.

جاء ذلك بحضور الأب وسيم وهيب، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، ومسؤولي المستوصف.

وتعرف صاحب النيافة على جميع الخدمات، التي يقدمها هذا الصرح الطبي لكافة أطياف القرية، دون تفرقة.

وأعطى المدبر البطريركي للإيبارشية كلمة تشجيعية للعاملين بالمستوصف الخيري، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في العمل، ثم قدم نيافته بعض التوجيهات الرعوية، للعمل بها خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة مباركة.

وترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس رهبنة يسوع ومريم القبطيات، وذلك بمدرسة نوتردام ديزابوتر، بمصر الجديدة.

وشارك في الصلاة والاحتفال الأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات بمصر، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات. وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة انطلاقًا من "بشارة الملاك للسيدة العذراء".

وأكد الأب المطران أهمية الثقة في وعود الله، رغم صعوبتها، وعدم فهمها على المستوى البشري، لكن محبتنا لله، وثقتنا به، تتعدى جميع الصعوبات، والمستحيلات.

واحتفل نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بعيد العذراء التي حبل بها دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومرشد المجلس المحلي لجنود مريم، والأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومسؤولي، وأعضاء مختلف فرق جنود مريم، من مختلف الكنائس.

بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي الاحتفالي. وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة حول السيدة العذراء، التي كانت تتأمل عمل الله معها في حياتها، داعيًا الجميع إلى التأمل في عمل الله في حياتهم على مثال أمنا العذراء مريم.

وتضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال القديس يوسف للأسرة، والبالغين، كما أقيم تطواف مهيب بأيقونة، وتمثال السيدة العذراء.

وفي الختام، أهدت فرق جنود مريم درعًا تذكاريًا للأنبا توماس. وعقب القداس الإلهي، قامت مجموعة حورس الكشفية بالرعية، بعزف المارش الكشفي، ترحيبًا بالأب المطران.