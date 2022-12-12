الوطنية للإعلام تنظم ورشة عمل حول تكويد الخدمات الإعلامية

نظمت الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الوطنية للإعلام، ورشة عمل مشتركة حول تطوير الأداء المالي والإداري وفقا للأساليب الحديثة والتدريب على كيفية تكويد الخدمات الإعلامية وفقا لنظام الفاتورة الإلكترونية وفوائدها في التعاملات لضبط الأداء المالي والإداري.



يأتي ذلك في إطار عملية الرقمنة والتدريب على تنفيذ عدد من الأهداف الاستراتيجية وتطوير آليات عمل الإدارة المالية والإدارية ورفع كفاءة العاملين.

وحاضر بالورشة محاضرين من وزارة المالية وحضرها عدد كبير من الوحدات المالية والإدارية بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام المنوط بهم هذا الشأن.