الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد اعتمادها من اليونسكو.. نقيب المرشدين السياحيين يكشف أهم الطقوس فى مسار العائلة المقدسة

باسم حلقة، نقيب
باسم حلقة، نقيب المرشدين السياحيين

كشف باسم حلقة، نقيب المرشدين السياحيين، عن أهم الطقوس التي كانت تتم في مسار العائلة المقدسة بعد اعتمادها من اليونسكو فى اجتماعها الأخير الرباط فى المغرب.

وقال"حلقة" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، إن مسار العائلة المقدسة يتكون من 25 نقطة، موضحًا أنه خلال هذا المسار الذي قامت به العائلة المقدسة خلال زيارتها لمصر، كانت تقام بعض الطقوس والاحتفالات وتتم عند دخولهم لكل مدينة.

وأضاف نقيب السياحيين أن تلك الطقوس هي تبادل هدايا واحتفالية، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية لم تكن للمسيحيين أو أقباط مصر فقط، ولكن كانت لكل أطياف الشعب، ولم يكن هناك طلب تم تقديمه لليونيسكو لاعتمادها، إلا أن وزارة الثقافة قامت بمجهود كبير من أجل ذلك.

واهتمت وزارة السياحة والآثار بتطوير مواقع الآثار القبطية التي مرت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر، حيث تم توثيق وترميم وتطوير محطات رحلة العائلة المقدسة، منها الانتهاء من ترميم كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، وترميم كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود فى عام 2016.

وعن التوثيق على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو، في 12 يونيو 2018، صدر القرار الوزاري رقم 193 لسنة  2018 بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، ووضع المسار على  قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو.

وفى مارس 2020، انتهت وزارة السياحة والآثار من إعداد ملف موثق بالاحتفالات المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه للجنة الوطنية بباريس، وذلك من خلال عدة إجراءات، اعتبار التاريخ الموافق 24 بشنس (1 يونيو) موعد دخول العائلة المقدسة مصر، طبقًا للكنيسة القبطية، وكل مظاهر الاحتفالات والموالد في هذا اليوم هو مقصد ملف اللجنة.

 

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