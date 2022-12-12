الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ممثل الصحة العالمية بمصر تكشف أهمية المبادرات الرئاسية للدولة

الدكتورة نعيمة القصير،
الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

تحدثت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن أهمية المبادرات الرئاسية التي قامت بها الدولة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها مبادرة 100 مليون صحة والتي أجابت كافة المحافظات على مستوى مصر.

وقالت «القصير» إن المبادرة المصرية 100 مليون صحة حولت مصر، من الدول الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس سي، إلى دولة بها نسب ضئيلة لا تُذكر منه، مؤكدة أن هذه التجربة الرائدة في القضاء على فيروس سي تؤكد على الاستثمار الأمثل في الموارد.

وأشارت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز» إلى ما قاله الدكتور أحمد المنذري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط الخاص، بأن “المبادرات الصحية المصرية لها تجارب نابعة وناجحة”، موضحة أن قرار اعتماد يوم 12 ديسمبر، كاحتفالية سنوية لتحقيق الصحة الشاملة، صدر منذ 3 سنوات، متابعة أن الصحة في قلب التنمية والاقتصاد.

كما أشارت إلى أن أهم الرسائل الاحتفالية تتمثل في “أن الصحة حق، والرعاية الصحية حق للجميع، من دون تميز، سواء من الناحية الدينية، أو العقائد، أو المنطقة الجغرافية، أو لاجئ أو مهاجر”، مضيفة أن الاحتفالية اليوم، تُذكر العالم بوجود تجارب كثيرة تعلمناها، خاصة بعد جائحة كورونا، ولا بد من النظر إلى مبدأ الصحة وليس المرض، من أجل نماء الإنسان.

كما نوهت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مفهوم الصحة الشاملة، يشير لتعزيز الصحة واهتمام الإنسان بها، لأن الوقاية خير من العلاج، لافتة إلى أن هناك احتفالية كبيرة على مستوى العالم تحتضنها مصر، بحضور خبراء العالم، وأكثر من 100 شخص متواجد بالقاهرة، لمناقشة تنفيذ التغطية الصحية الشاملة بالدول.

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العرب والصين

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