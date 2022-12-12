محافظ الإسكندرية وسفير الاتحاد الأوروبي يفتتحان مشروع تطوير سوق الناصرية بالعامرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، اليوم، مشروع تطوير سوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان ومشتملاته بتكلفة 21 مليون و300 ألف جنيه، ويأتي المشروع ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي وبإشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة.





وخلال الافتتاح، قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير التجارة والصناعة، وسفير الإتحاد والاوروبي، وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيدًا بجميع الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع.

وأكد المحافظ أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، فإن جميع الأجهزة التنفيذية حريصة على تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية التي تخدم المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير سوق الناصرية الذي تم افتتاحه اليوم هو أحد المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية بأحياء العامرية وذلك في إطار برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي.

وأضاف أن المشروع يقع على مساحة 2000م2، وشملت أعمال التطوير: تطوير السوق بتكلفة نحو 16.600 مليون جنيه، حيث تم إنشاء عدد 100 باكية تبلغ مساحة الباكية الواحدة 9 م2، وتطوير البنية التحتية بالسوق وإنشاء غرفة للخدمات لأعمال الحماية المدنية. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة السوق بتكلفة مليون 200 ألف جنيه. بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق بالمنطقة المحيطة للسوق بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

شارك في الافتتاح، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والسيدة فييرا مارديني مسؤول بمشروعات الإتحاد الأوروبي، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية وسفير الاتحاد الأوروبي

محافظ الإسكندرية وسفير الاتحاد الأوروبي

محافظ الإسكندرية وسفير الاتحاد الأوروبي