مصري يفوز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع عن مشاكل الاجهاض بالحيوانات

كشف الدكتور حسام الشيخ أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، الفائز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع عن مشاكل الإجهاض بالحيوانات، تفاصيل فوزه بهذه الجائزة، لافتًا إلى أن هذا البحث ناتج عن مشروع بحثي بدأ بعام 2018.

وقال «الشيخ»: «حصلت على جائزة أفضل بحث دولي في المؤتمر السنوي لجمعية دراسة التكاثر في أمريكا لعام 2022 عن مشروع بحثي يتعلق بالتهاب المشيمة التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية للإجهاد أو الولادة المبكرة».

وأضاف الفائز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع عن مشاكل الاجهاض بالحيوانات، خلال لقائه عبر تطبيق زوم لبرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه سافر على مهمة ممولة من الحكومة المصرية للولايات المتحدة الأمريكية بعام 2017، وبقي هناك 4 سنوات أخرى لإتمام المشروع البحثي.

وأوضح أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري، أن المشروع كان يهتم بالتهاب المشيمة في الخيول ومعرفة الأسباب التي تؤدي للإجهاد، متابعاً، أن حدوث انقباضات في الرحم قبل ميعادها وليس أثناء الولادة يؤدي إلى الإجهاد.

وأكد أن محور الدراسة بدأ من هذه النقطة، لمعرفة الأسباب التي تقوم بتلك الانقباضات قبل ميعادها، لافتًا إلى أننا استطعنا معرفة الأمور التي تؤدي لتنشيط عضلات الرحم، وبالتالي إحداث تغيير في طريقة العلاج.

وأشار إلى أنه نشر ورقة بحثية في عام 2020، أفادته في معرفة أن التهاب المشيمة يؤدي إلى حدوث انقباض في الرحم، لذلك عملنا على حل ومنع الانقباضات الرحمية من أجل الحفاظ على الحمل لفترة قد تؤهل الجنين لولادته بالشكل الطبيعي.