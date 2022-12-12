الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصري يفوز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع عن مشاكل الاجهاض بالحيوانات

مشاكل الاجهاض بالحيوانات
مشاكل الاجهاض بالحيوانات

كشف الدكتور حسام الشيخ أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، الفائز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع عن مشاكل الإجهاض بالحيوانات، تفاصيل فوزه بهذه الجائزة، لافتًا إلى أن هذا البحث ناتج عن مشروع بحثي بدأ بعام 2018.

وقال «الشيخ»: «حصلت على جائزة أفضل بحث دولي في المؤتمر السنوي لجمعية دراسة التكاثر في أمريكا لعام 2022 عن مشروع بحثي يتعلق بالتهاب المشيمة التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية للإجهاد أو الولادة المبكرة».

وأضاف الفائز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع عن مشاكل الاجهاض بالحيوانات، خلال لقائه عبر تطبيق زوم لبرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه سافر على مهمة ممولة من الحكومة المصرية للولايات المتحدة الأمريكية بعام 2017، وبقي هناك 4 سنوات أخرى لإتمام المشروع البحثي.

 وأوضح أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري، أن المشروع كان يهتم بالتهاب المشيمة في الخيول ومعرفة الأسباب التي تؤدي للإجهاد، متابعاً، أن حدوث انقباضات في الرحم قبل ميعادها وليس أثناء الولادة يؤدي إلى الإجهاد.

وأكد أن محور الدراسة بدأ من هذه النقطة، لمعرفة الأسباب التي تقوم بتلك الانقباضات قبل ميعادها، لافتًا إلى أننا استطعنا معرفة الأمور التي تؤدي لتنشيط عضلات الرحم، وبالتالي إحداث تغيير في طريقة العلاج.

وأشار إلى أنه نشر ورقة بحثية في عام 2020، أفادته في معرفة أن التهاب المشيمة يؤدي إلى حدوث انقباض في الرحم، لذلك عملنا على حل ومنع الانقباضات الرحمية من أجل الحفاظ على الحمل لفترة قد تؤهل الجنين لولادته بالشكل الطبيعي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

وزير التموين يسلم الجوائز للفائزين في مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية

للهروب من مخالفة مرورية.. تجديد حبس سائق انتحل صفة أمين شرطة بالطالبية

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل

وزيرة التضامن: المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى توفر 36 خدمة

الصحة: توجيهات رئاسية بألا يؤثر التعامل مع كورونا على البرامج الصحية والمبادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»