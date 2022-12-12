الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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صرخات جورجينا والإعتداء علي رونالدو.. أحداث مثيرة بعد الخسارة

انهيار رونالدو
انهيار رونالدو

بعد خسارة المنتخب البرتغالي مباراته الحاسمة أمام المغرب، غادر كريستيانو رونالدو ورفاقه بطولة كأس العالم التي تقام في قطر، بينما تأهل أسود الأطلسي لدور نصف النهائي ليصنعوا مجد جديد.

خروج البرتغال من البطولة ألقى بظلاله على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أنهى مسيرته الكروية مع المنتخب القومي بشكل مخيب للآمال، حيث يبلغ النجم من العمر 37 عامًا، ما يعني أنه لن يشارك في المونديال المقبل.

وبعد الخسارة تعرض كرستيانو للاعتداء من قبل بعض الجماهير البرتغالي مرتين ما دفع رجال الأمن لمرافقته عند خروجه من الملعب المرة الأولى خلال شوطي المباراة والثانية بعد صافرة النهاية، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

رونالدو غادر ملعب المباراة وهو يبكي بشدة بعد دمار حلمه بالحصول على البطولة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وخلال المباراة شوهدت جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو والتي ألقت باللوم على مدرب البرتغال فرناندو سانتوس، لعدم إشراكه النجم البرتغالي أساسيًا في المباراة منذ بدايتها.

وقالت جورجينا عبر حسابها على تويتر: «لا ينبغي أن تعطي وجهك لمن لا يستحقه.. لا يمكن التقليل من مهارات أفضل لاعب في العالم.. الحياة تعلمنا دروسًا، نحن نحبك».

فيديو انهيار رونالدو وصرخات جورجينا

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=713675803262208

رونالدو جورجينا البرتغال كأس العالم المغرب خسارة المونديال الخسارة

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