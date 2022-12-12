الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر وزامبيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات ونظيره
وزير الاتصالات ونظيره الزامبي

وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و فيليكس موتاتى وزير التكنولوجيا والعلوم في زامبيا مذكرة تفاهم، اليوم الإثنين، لتعزيز التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأسها التحول الرقمى، والخدمات البريدية، وبناء القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى التعاون فى بناء القدرات البشرية وتنمية المهارات، والذكاء الاصطناعى، والتعلم الإلكتروني، والشمول الرقمي، والبنية التحتية الدولية.

وعقد الوزيران مباحثات موسعة تم خلالها استعراض أبرز مجالات التعاون المقترحة بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وآليات تنفيذها على النحو الذى يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

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وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تحرص دوما على تدعيم أواصر التعاون مع كل أشقائها من الدول الافريقية، مشيرا إلى أن العلاقات المتميزة بين مصر وزامبيا تشهد نموا مطردا على كافة الاصعدة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للبلدين والمتعلقة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل: التعاون وتبادل الخبرات والرؤى وقصص النجاح فى كلا البلدين فى مجال التحول الرقمى والاستفادة من تجربة مصر الرقمية، وكذلك التعاون فى مجال الشركات الناشئة وتحفيز الفكر الإبداعى وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التعاون في مجال التنمية البشرية بهدف توسيع قاعدة الكفاءات والمهارات فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استضافة مجموعة من الشباب الزامبى لتلقى التدريب فى معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات وبحث إمكانية استضافة مجموعة من الطلاب بزامبيا للدراسة فى جامعة مصر للمعلوماتية.

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وأضاف أنه تم الاتفاق على التعاون فى مجال الخدمات البريدية المقدمة للجاليات فى كلا البلدين، وكذلك التعاون فى مجالات الاتصالات والبنية التحتية الدولية، من خلال الاستفادة من البنية التحتية الدولية المصرية، فضلاً عن التعاون فى التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى.

ومن جانبه؛ أكد  فيليكس موتاتى وزير التكنولوجيا والعلوم فى زامبيا على أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يدعم الجهود المبذولة فى زامبيا لتحقيق التحول الرقمى؛ مشيرا إلى أنه لا يمكن لدولة وحدها تحقيق التحول الرقمى ولكن لابد من إقامة شراكات لتحقيق ذلك.

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وأعرب الوزير الزامبى عن تطلعه إلى نقل التجربة المصرية الناجحة فى مجال تطوير البريد والاستفادة منها فى النهوض بالبريد الزامبى وتحديث خدماته؛ بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات القواعد التنظيمية لقطاع الاتصالات، وتنمية قدرات الشباب وتهيئة المناخ الداعم لريادة الأعمال والشركات الناشئة وتحفيز الإبداع الرقمي، موضحا أنه يزور مصر حاليا بعثة تجارية من زامبيا تضم عددا من الشركات الزامبية.

وأشار إلى الجهود المبذولة للعمل المشترك لتنمية الاستثمارات المصرية فى زامبيا؛ موجها الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة زامبيا لاستكمال مباحثات التعاون والتى يمكن من خلالها فتح آفاق للتعاون مع دول وسط أفريقيا.

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ولفت الدكتور  محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى أن العلاقات بين مصر وزامبيا تتسم بالأخوة، وتمثل نموذجا للتعاون من أجل تحقيق المنفعة للبلدين؛ موضحا أن مجال التكنولوجيا يمثل أهم عناصر المستقبل للدولتين كما أنه عنصر هام لتحقيق التنمية المستدامة؛ مؤكدا على أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل فرصة لتعاون مثمر بين البلدين فى مجالات تنمية الكوادر المؤسسية، والتكنولوجيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعى بالإضافة إلى تعزيز الشمول الرقمى.

كما أوضح  توبلى مولامبو لوبايا، سفير زامبيا بالقاهرة، أن هناك العديد من المجالات التى يمكن من خلالها إقامة شراكات بين مصر وزامبيا؛ موضحا أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين يمثل انجاز كبير للتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاجتماع؛ الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، والمهندس  أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس سيف منيب نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الدولى والمشغلين بالشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين، والمهندس  خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور  مصطفى صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هذا وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين؛ تقدم مصر الدعم لزامبيا في مجالات التحول الرقمى من خلال تيسير إقامة شراكات مع الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، ورقمنة الحكومة، بالإضافة إلى دعم جهود الشمول الرقمي في زامبيا مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والشباب، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية في مؤسسات ووكالات حكومة زامبيا.

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كذلك تقدم الحكومة المصرية من خلال الهيئة القومية للبريد الدعم لأنشطة بناء القدرات مع شركات الخدمات البريدية فى زامبيا بمجال رقمنة الخدمات البريدية، بالإضافة إلى دعم وضع وصياغة استراتيجية زامبيا للذكاء الاصطناعى من خلال الاستفادة من استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعى كدليل استرشادي.

كما تنص المذكرة على دعم جهود الربط الدولى فى زامبيا، وتقديم الدعم لزامبيا فى مجال التعلم الإلكترونى، وكذلك بناء القدرات البشرية وتنمية المهارات من خلال مشاركة استراتيجية مصر لبناء القدرات البشرية وتنفيذ عدد من الأنشطة التي تستهدف التوأمة ونقل المعرفة المتعلقة بمبادرات بناء القدرات المصرية الحالية التي من شأنها خدمة احتياجات استراتيجية زامبيا للحكومة الإلكترونية، وكذلك تخصيص عدد من الفرص التدريبية لشباب وكوادر زامبيا، فضلاً عن استضافة القيادات المسؤولة بزامبيا عن بناء القدرات للاطلاع على التجربة المصرية في ذلك المجال.

وزير الاتصالات ونظيره الزامبي
وزير الاتصالات ونظيره الزامبي
وزير الاتصالات ونظيره الزامبي
وزير الاتصالات ونظيره الزامبي
وزير الاتصالات ونظيره الزامبي
وزير الاتصالات ونظيره الزامبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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