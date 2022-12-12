«كاف» يجري اليوم قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بالقاهرة، قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم (2022-2023).

ويشارك قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في هذا الدور، إلى جانب عدد من كبار أندية القارة السمراء، ومن بينهما الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب)، ومواطنه الرجاء، و الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى أربعة مستويات، بحيث يضم كل مستوى أربعة فرق.

ويضم المستوى الأول، كل من الأهلي، والوداد، الترجي، والرجاء، بينما يضم المستوي الثاني، كل من صن داونز، والزمالك، وبيترو أتليتكو الأنجولي، وحوريا الغيني.

ويضم المستوي الثاني، كل من سيمبا التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري، وشبيبة القبائل الجزائري، والهلال السوداني. في حين يضم المستوي الرابع، كل من فيتا كلوب الكونغولي، والقطن الكاميروني، والمريخ السوداني، وفايبرز الأوغندي.

وقد تشهد القرعة، وقوع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة.

وعلى صعيد كأس الكونفدرالية، فيضم المستوي الأول، كل من مازيبمبي الكونغولي، وبيراميدز، وآسيك ميموزا الإيفواري، واتحاد العاصمة الجزائري، بينما يضم المستوى الثاني كل من موتيما بيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني.

في الوقت ذاته، يشارك فريق فيوتشر للمرة الأولى في تاريخه بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية، بجانب تسعة أندية أخرى، وهي الجيش الملكي المغربي، والاتحاد المنستيري، وسانت إليوي لوبوبو الكونغولي، والأخضر الليبي، وريال باماكو المالي، ريفرز يونايتد النيجيري، وديابل نوار (الكونغو)، ومارومو جالنتس الجنوب إفريقي وأسكو دي كارا التوجولي.

وسيشارك في مراسم سحب القرعة كل من الأنجولي فلافيو أمادو، لاعب الأهلي السابق، والثنائي التونسي مجدي تراوي وأيمن المثلوثي والنجم الزامبي السابق كريستوفر كاتونجو، والمغربية غزلان شباك، لاعبة المنتخب المغربي للسيدات ونادي الجيش الملكي.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري الأبطال، يومي 10، 11 فبراير المقبل، على أن تنطلق الجولة الأولى بكأس الكونفدرالية يوم 12 من الشهر ذاته.

