الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل: اهتمام كبير من الدولة بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

وزير النقل
وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر على أعلى مستوى لهذا المشروع وهو مشروع الممر الملاحى بينبحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط  VICMED "، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة النقل بالعمل على تدشين الاجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل، بدول حوض النيل الشقيقة، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED" ، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع  وذلك للاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر، إن لنهر النيل مكانة خاصة لدى المصريين حيث أنه منذ فجر التاريخ هناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين، فقدسوه وتفننوا في إدارته، واتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن استدامة عطائه، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية أفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل.

وزير النقل اهتمام كبير من الدولة بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والبحر الفريق كامل الوزير وزير النقل

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