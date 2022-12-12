الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسئولو جهاز مدينة بدر يتفقدون المرحلة الثانية من سكن الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال تنفيذ "المرحلة الثانية" من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها لموظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية والارتقاء بالمدن الجديدة، واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المرحلة الثانية من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم  ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات سكنية، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن بالمنطقة.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة بدر، أعمال  المرافق  والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 81%، وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 20% وتم توريد الكابلات بالمشروع.

وأضاف مسئولو الجهاز، أن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ أعمال المرافق ( مياه وصرف ورى وطرق " فرمة " ) وبلغ متوسط نسبة التنفيذ 70 %، وجارٍ تنفيذ أعمال الطرق " طبقة أساس وأسفلت " بنسبة تنفيذ 20 %  من  إجمالي الطرق بالمشروع.

وشدد المهندس عمار مندور، على تكثيف العمالة ودفع العمل بالمشروع، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق -  تنسيق الموقع ) بالتوقيتات المحددة، وتنفيذ المشروع بالشكل اللائق وبكفاءة وجودة عالية، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعدل الأداء والخطة الزمنية لاستلام المشروع.

جهاز مدينة بدر الوحدات السكنية العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وحدات سكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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