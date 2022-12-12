مصرع شخص في انقلاب سيارة بمدينة السلام

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق 100 بمدينة السلام، وجرى رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تفاصيل الحادث الأليم بدأ فور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة السلام، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي كانت تسير بسرعات عالية، واختلت عجلة القيادة ووقع الحادث، ما أسفر عن وفاة قائدها وتم نقل جثة المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.