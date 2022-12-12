ضبط مزارع استولى على 200 ألف جنيه من 4 مواطنين لتوظيفهم بسوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالقبض علي مزارع يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة لقيامه بأعمال النصب والاحتيال على 4 مواطنين والإستيلاء منهم على 200 ألف جنيه، بزعم مقدرته علي تعيينهم وذويهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

بداية الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد "، يتضمن بلاغ من مواطن حاصل على ليسانس حقوق، و3 آخرين ويقيمون محافظة سوهاج، بتضررهم من مزارع ويقيم دائرة مركز جهينة.

وبرروا تلك البلاغات لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبلغ "200.000 " جنيه كمقدم لمبلغ " 350.000 " ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه، بزعم مقدرته علي تعيينهم وذويهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة علي خلاف الحقيقة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.