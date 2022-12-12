عسكريون أمريكيون يوضحون نقاط الضعف التى ترجح كفة روسيا

ذكر مقال لــ جاك دويتش، في مجلة Foreign Policy استند لإفادات عسكريين أميركيين أن ضعف الولايات المتحدة وحلف الناتو في ممر سوالكي يمنع واشنطن من زيادة إمدادتها للجيش الأوكراني.

وجاء في المقال، أن البنتاغون يتعرض لضغوط كبيرة من الكونجرس، الذي يطالب بدعم الجيش الأوكراني بالمزيد من المعدات العسكرية من الاحتياطيات الاستراتيجية المخصصة للاستخدام في حال حدوث صدام محتمل بين الناتو وروسيا.

الخبراء الأمريكيون، ردا على طلبات أعضاء الكونجرس، أشاروا إلى أن سيناريو دخول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا بحيث يكون مضطرا للقتال في "ممر سوالكي" ذي الكثافة السكانية المنخفضة لا يسمح بإرسال الترسانة بأكملها إلى أوكرانيا.

وتعتبر هذه المنطقة الواقعة على حدود البولندية الليتوانية هي الجزء الأكثر ضعفا من الحدود الخارجية لحلف الناتو، وتسمح لروسيا بإقامة خط تواصل بري مع منطقة كالينينغراد في وقت قصير، وهذا يتيح لها عزل مجموعة كبيرة من قوات التحالف المتمركزة في دول البلطيق.

كما أشار المقال إلى أن "ممثلي وزارة الدفاع ذكروا أن متطلبات الاحتياطيات التي يتوجب توفرها للاستخدام عند الضرورة لتلبية الخطط العسكرية الأميركية هي السبب في تباطؤ وتيرة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة".