الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توجيه سعودى بمنع الوزراء من رئاسة مجالس إدارة الشركات

السعودية
السعودية

أكدت السلطات السعودية أنه لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوا بالمجلس، فيما لا يشمل ذلك مَن كانت رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس الحكومة، وفق صحيفة "عكاظ" السعوية.

وبحسبما نقلت صحيفة "عكاظ"، فقد أكد التوجيه الصادر من الجهات العليا أن المقصود بكلمة "وزير" في هذا القرار خاص بالوزراء أعضاء مجلس الوزراء فقط، ولا يشمل من هم في "مرتبة وزير".

وأوضحت "عكاظ" أن هذا التوجيه جاء معدلا للفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 27، بشأن المقصود بالوزير في قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم جواز تولي الوزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة، أو أن يكون عضوا في المجلس.

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العرب والصين

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