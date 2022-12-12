الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العثور على جثث 27 شخصا يرجح أنهم مهاجرون إثيوبيون فى زامبيا قضوا جوعا منهكين

زامبيا
زامبيا

أعلنت الشرطة في زامبيا أمس الأحد، العثور على جثث 27 مهاجرا ترجح أنهم إثيوبيون قضوا جوعا وإنهاكا في حي بشمال العاصمة لوساكا.

 

وفي بيان لها، أوضحت الشرطة أن الضحايا "جميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عامًا".

 

وأضافت: "نعتقد أنهم مواطنون إثيوبيون"، في حين جرى نقل الجثث إلى المشرحة للتعرف عليها وتشريحها، وتم فتح تحقيق.

 

وأردفت الشرطة: "يرجح أن يكون الأشخاص السبعة والعشرون ماتوا جوعا وإنهاكًا".

 

وأبلغ سكان محليون الشرطة عند قرابة الرابعة صباحا (بتوقيت غرينتش) باكتشافهم الجثث، ولدى وصول عناصر الشرطة إلى المكان، عثر على شخص واحد حيّا و"يلهث"، حيث نقل إلى مستشفى على عجل.

 

جدير بالذكر أن زامبيا تشكل نقطة عبور من شرق إفريقيا للمهاجرين الراغبين في السفر بشكل غير قانوني إلى جنوب إفريقيا التي تجذب السكان الأشد فقرا من الدول الإفريقية الأخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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