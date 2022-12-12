الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستوى مذهل من العبثية .. رئيسة وزراء صربيا ترد على انتقادات بيربوك

رئيسة الوزراء الصربية
رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش

وصفت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، انتقادات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لبلغراد بأنها مستوى مذهل من العبثية ، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244.

 

وأدانت بيربوك "التصريحات الأخيرة" لصربيا يوم الأحد، واصفة اقتراح إرسال قوات صربية إلى كوسوفو بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

 

وأشارت برنابيتش، على "تويتر" إلى أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، طالبوا في بيان بشهر مايو، بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي في حل "أي مشكلة أو أزمة في العالم سواء ليبيا، سوريا، اليمن، الصومال، وغيرها.

 

وكتبت رئيسة الوزراء: "من المدهش أن وزارة الخارجية الألمانية تعلن صراحة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، الذي ينص على أن صربيا لها الحق في طلب عودة عدد معين من قواتها الأمنية إلى كوسوفو، يجب تجاهلها لأن هذا غير مقبول".

 

وتساءلت "على أساس أي معايير" يتقرر قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يجب مراعاته وأيها يجب تجاهله، وأضافت "مستوى مذهل من العبثية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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