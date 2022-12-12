الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة روسية فى صدد تصميم محرك صاروخى نووى.. لهذا الاستخدام

الفضاء
الفضاء

تعمل شركة "فاكل Fakel" الروسية المتخصصة في صناعة المحركات الصاروخية على تصميم محرك صاروخي كهربائي نووي فائق القوة من طراز "بي بي إر دي" .

وهو سيكون قادرا على إيصال مسبار فضائي إلى كواكب أخرى وحتى إلى حدود النظام الشمسي.

وقد تولى معهد "كورتشاتوف" الروسي للبحوث النووية الإشراف العلمي على الأعمال التصميمية التي تحقّقها الشركة.

صرح بذلك يوم 9 ديسمبر مدير عام شركة "فاكِل" غينادي أبرامينكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح أن "بي بي إر دي" عبارة عن محرك بلازما خال من الأقطاب الكهربائية تتم تغذيته من مصدر نووي.

وحسب، غبنادي أبرامينكوف، فإن المحرك سيتكوّن من قسميْن  يمر بينهما تيار البلازما داخل قناة مركزية مسخّنة إلى حد بعيد، لذلك من الضروري تبريد جدرانها لجعل البلازما تمر داخل الحقل المغناطيسي دون أن تلامس جدران القناة.

وقال مدير عام الشركة إن العمل على تصميم المحرك سيستغرق فترة طويلة، إذ إن الحديث يدور حول تصنيع منتوج يعتمد مبادئ فيزيائية وعمليات لم تواجهها الشركة سابقا.

يذكر أن "فاكِل" هي شركة روسية مقرها في مدينة كالينينغراد في أقصى غرب روسيا وتتخصص في إنتاج محركات البلازما الثابتة والمحركات الحرارية العاملة بالكهرباء وغاز الزينون.

وقد أطلق لحد الآن إلى مدارات حول الأرض 700 جهاز فضائي مزوّد بمحركات أنتجتها الشركة المذكورة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

مستوى مذهل من العبثية .. رئيسة وزراء صربيا ترد على انتقادات بيربوك

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

شركة روسية فى صدد تصميم محرك صاروخى نووى.. لهذا الاستخدام

«سيصعبون المهمة».. قلق فرنسى من مواجهة المغرب

أستاذ تخطيط: الدولة وفرَّت 470 ألف وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل

عسكريون أمريكيون يوضحون نقاط الضعف التى ترجح كفة روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية