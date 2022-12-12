الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الناقد الرياضى أحمد سليم: الجماهير العربية خلف المنتخب المغربى (فيديو)

منتخب المغرب
منتخب المغرب

قال أحمد سليم، الناقد الرياضي، إن أجواء احتفالية المنتخب المغربي مازالت مستمرة، لافتًا إلى أن آلاف من الجماهير العربية تجمعوا من كافة الدول لمساندة المنتخب  المغربي والكل يقف خلفه.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج من مصر المذاع عبر فضائية cbc، أن الجماهير المغربية صنعت حالة في غاية الجمال في شوارع الدوحة، كما أن مهرجان الفيفا يشاهده أكثر من 75 ألف متفرج على مدار اليوم، وبالتالي فإن الجماهير المغربية تضع بصمتها في هذا الجمال، ومعها الأعلام الجزائرية والفلسطينية، معقبًا: «الجميع يساند بقوة المنتخب المغربي». 

وأكد أن هناك ثقة كبيرة جدًا في المنتخب المغربي، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم التفاف الجماهير نحو المنتخب المغربي، لما يضمه من لاعبين كبار قادرن على الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق الحلم العربي.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي قدم بطولة رائعة، فهو المنتخب الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن في البطولة.

وبين أن المدرب المغربي وليد الرقراقي أكد بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، والفوز على البرتغال، سر الفوز، قائلًا: «الأسرة والعائلة هم سر الفوز». 

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