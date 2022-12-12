الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ بحوث بيئية يكشف أهمية المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات (فيديو)

الدكتور عبدالمسيح
الدكتور عبدالمسيح سمعان

 أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات والبحوث البيئية، أهمية المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، قائلًا: "إن المخلفات الصلبة هي التي تخرج عن استخدام الإنسان في أماكن المعيشة وتعرف بالقمامة أو المخلفات البلدية". 

وأضاف "سمعان"، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك أنواع أخرى من المخلفات مثل المخلفات الخطرة والمخلفات النووية والإلكترونية ومخلفات المصانع والمخلفات الزراعية. 

وأوضح أن جميع مخلفاتنا تصل إلى 90 مليون طن، لافتًا إلى أن المخلفات الخاصة بالمنزل والمخلفات الصلبة تصل إلى 26 مليون طن هذا العام، لافتًا إلى أن إدارة الأمر يتمثل في إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرار رقم 202 لسنة 2020 في شأن إدارة المخلفات، حيث يعتبر هذا القانون الأول في مصر لإدارة المخلفات، ينظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات. 

وأشار إلى أن المنظومة ستكون مختلفة تمامًا، حيث تتمثل من المنبع حتى نهاية المدار وتدور حول مجموعة من الأمور، حيث يجب الفصل من المنبع، وجمع المخلفات، والنقل، والفرز، والتدوير، والاسترجاع. 

 

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