الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير طاقة: مصر تشيد واحدة من أكبر مزارع الرياح فى العالم (فيديو)

مزارع الرياح
مزارع الرياح

أوضح الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة، تفاصيل تشييد مصر واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، قائلًا: «إن المشروع وليد مؤتمر المناخ cop27».

وأضاف «نعمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر كانت جاهزة قبل بداية المؤتمر بإمكانيات الطاقة المتجددة، كما كانت في مركز متميز بالنسبة للطاقة الشمسية، حيث تعد مصر الأولى على الشرق الأوسط، وطاقة الرياح الأولى على الشرق الأوسط، وطاقة المياه الأولى على الشرق الأوسط.

وأوضح أن ظهور إنتاجية الهيدروجين من داخل مصر في cop27، لافتًا إلى أن الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى طاقة متجددة، ومن بعد ظهور أهمية الطاقة المتجددة ظهرت المشاريع الكثيرة التي تنتج الطاقة المتجددة حتى يتم الحصول على الهيدروجين الأخضر، ويعتبر هذا استثمار للطاقة على الأمد الطويل، معقبًا: «دولة الإمارات بدأت بـ 10 جيجا وضعت مصر في كينونة أخرى». 

وأشار إلى أن مصر بحلول 2035 ستمتلك من الطاقة المتجددة 42%، لافتًا إلى أن دخول الـ10% وبعض مشاريع دول أوروبا ستجعل الـ 42% من الطاقة المتجددة لطاقة مصر بدلًا من أنها في 2035 ستكون في 2030. 

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وائل لطفي

العرب والصين

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