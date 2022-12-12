كيف تتعامل جماعة الإخوان الإرهابية مع المنشقين عنها؟

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن تعامل جماعة الإخوان الإرهابية مع المختلفين معها من الأشياء التي توضح لنا فكرة الإقصائية لدى الإخوان.

وأضاف الكتاتني، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الإخوان جماعة إقصائية لا تقبل الرأي الآخر، معقبا: "لاتقبل إلا فكرة الأخ، ومادام أنه أخ إذن فله كل الإخلاص والمعاملة الطيبة، وإذا لم يكن أخًا فهو خارج ملة الإسلام".

وأوضح إسلام الكتاتني، أن هناك مثل شهير عند الإخوان وهو "من اعترض انطرد"، لافتا إلى أن أول ما يحدث مع أي عضو في الجماعة انفصل عنها هي حملة تشويه ضده، سواء في أخلاقياته أو سلوكياته، حتى يعمل وقاية للصف من الانتقادات التي جعلت هذا العضو يغادر الصف.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان لديها مقولات مرعبة، فعلى سبيل المثال مصطفى مشهور، المرشد الخامس الذي أعاد النظام الخاص لسدة الجماعة عندما أصبح مرشدًا عام 1995، كان له مقولة: "من يخرج أو ينشق عن الإخوان يجب أن يكون مثل الغصن الذابل المتساقط من الشجرة".