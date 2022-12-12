الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ تخطيط: الدولة وفرَّت 470 ألف وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

علق الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، على جهود الدولة المصرية في توفير سكن لكل المصريين، قائلًا:"إن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية خاطبت جميع فئات الشعب سواء المستوى الإقتصادي أو المتوسط أو فوق المتوسط، كما تخاطب المصري المقيم على أرض مصر، والمصري المغترب".

 

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي،  أن الدولة المصرية يزداد اهتمامها بالفئة التي لا تمتلك قدرة اقتصادية على تحمل تكلفة الإسكان، سواء كان من خلال الدعم من جهة، أو بالتقسيط على مدى أطول، لافتاً إلى أن الدولة وفرت حوالي 470 ألف وحدة في فترة وجيزة جدًا، بالرغم من مسؤولياتها الكبيرة في مفردات أخرى كثيرة، لكنها لم تهمل دورها في جانب الدعم والبعد الإجتماعي، حيث يعتبر البعد الإجتماعي في غاية الأهمية لطبقات الشعب محدود الدخل. 

 

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن 470 ألف وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل، في هذا التوقيت يعتبر رقم كبير جدًا، حيث تعتبر الوحدة شاملة المرافق وفي أماكن مختلفة وليست في القاهرة الكبرى فقط، ولكن في المدن الجديدة وجميع محافظات مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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