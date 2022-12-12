الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حنان شوقى: «لازم أبوس إيد جوزى وأقوله عايز حاجة منى»

حنان شوقى
حنان شوقى

أكدت الفنانة حنان شوقي أنها تقدس الزواج بشدة، مشيرة إلى أنها إذا لم تشعر بحالة الحب في حياتها الواقعية فهي تفضل عدم الزواج أو الدخول في علاقة حب.

وقالت حنان شوقي، خلال استضافتها ببرنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز على mbc مصر: “أنا بقدس الزواج، والزواج فيه كل أسماء الله، لأن الحالة الزوجية فيها الود من الودود، والرحمة من الرحمن، والحنان من اسم الحنان المنان، الواحد في حالة الزواج الرجل وزوجته لا ينفصلوا لأنها منه..أنا حسيت ده كله ولقيت إن الزواج عملية جامدة جدًا وأنا بحبها وحساها جوايا، ولو محستهاش في الحياة بجد يبقى قلتها أحسن، وأنا لازم أبوس إيد جوزي وأبوسه وأقوله عايز حاجة مني؟”.

وأضافت حنان شوقي: “أنا كتلة حب متحركة على الأرض، وأنا حياتي كلها حب وقلبي مش بينبض غير بالحب بس الحب الحقيقي، وبعدين لما يبقى قلبك ساكن فيه المولى عز وجل وسيدنا النبي، وأي حد يجي يقولك بحبك هتعرفي ده صادق ولا لأ”.

واختتمت حنان شوقي حديثها: “أنا عايزة أتحب حب حقيقي لا يتجزأ، علشان لما نعجز نفضل نحب بعض، وبتمنى يكون فيه ود ورحمة وحنية، ولو مفيش كده يبقى قلته أحسن”.

 

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