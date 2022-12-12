خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية بيراميدز فى الحصول على ركلة جزاء ضد الزمالك

كشف أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق، مدى أحقية حصول نادي بيراميدز على ركلة جزاء خلال مباراة الفريق أمام الزمالك.

وفاز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أدارها إبراهيم نور الدين.

وقال أحمد الشناوي، في تصريحات تليفزيونية: "لا توجد ركلة جزاء رغم مطالبة لاعبي بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء".

وأضاف: "الكرة ارتدت من صدر مدافع الزمالك ولم تلمس يده على الإطلاق".

الزمالك رفع رصيده عند 14 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الخامس.