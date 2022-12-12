الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية بيراميدز فى الحصول على ركلة جزاء ضد الزمالك

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

كشف أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق، مدى أحقية حصول نادي بيراميدز على ركلة جزاء خلال مباراة الفريق أمام الزمالك.

وفاز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أدارها إبراهيم نور الدين.

وقال أحمد الشناوي، في تصريحات تليفزيونية: "لا توجد ركلة جزاء رغم مطالبة لاعبي بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء".

وأضاف: "الكرة ارتدت من صدر مدافع الزمالك ولم تلمس يده على الإطلاق".

الزمالك رفع رصيده عند 14 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الخامس.

أحمد الشناوي الزمالك بيراميدز الدورى المصرى

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