الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى يستعرض دور المبادرات الرئاسية الصحية فى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين

حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة

استعرض الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، دور المبادرات الرئاسية الصحية في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، قائلاً: "إن المبارات الرئاسية تكشف عن مدى تطوير الخدمة الطبية في مصر".

وأضاف خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه مر 7 أعوام على موافقة دول المنطقة بأن يبدءوا بتطبيق أنظمة التغطية الصحية وتصوير الدعاية الأولية، لافتاً إلى أنه بعد جائحة كورونا اتضح ضعف التحقيقات الصحية في الدول كلها، حيث هناك دول بدأت للتو في التعافي من فيروس كورونا.

وأوضح أن مصر استطاعت أن تصبح دولة خالية من فيرس سي، كما أنها استطاعت الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير الرعاية الأولية عن طريق مكاتب صحة الأسرة، والوحدات الصحية التي انتشرت على مستوى الجمهورية، وقربت المواطنين من مراكز تقديم الخدمة الطبية. 

وأشار إلى أنه تمت الإشادة بالمبادرات الرئاسية التي استطاعت أن تحل مشاكل لدينا في المنظومة الصحية، لافتا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة تعتبر من المبادرات الصحية التي لاقت صدى عاليًا على مستوى العالم.

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العرب والصين

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