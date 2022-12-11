الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كده رضا.. عمرو الليثى يكشف أغرب حالات تطابق لأربع توائم

توأم رباعي
توأم رباعي

استضاف عمرو الليثي، حالة نادرة لأربع توائم متطابقين من البنات والشباب وكشفوا خلال الحلقة تفاصيل تعارفهم وارتباطهم.

وكشف التوأم الرباعي خلال حلقة برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنهم دائمًا يختارون ملابس متطابقة ويحمل كل ثنائي منهم نفس الملامح التي تؤدي إلى عدم التميز بينهم.

وعن تعارفهما، قالت نوران ونورهان، أنهما تعارفا على التوأم إسلام وميدو، خلال فيديوهات "التيك توك"، وبعدها تمت الخطوبة بينهم.

وقال إسلام، إن خطيبته نورهان، أطيب من شقيقتها التوأم نوران، وأكدت نورهان أن خطيبها أطيب من توأمه لأنه عصبي.

مواقف من حياتهم

وعلى طريقة فيلم "كده رضا"، كشف التوأم الرجالي، أنهما كان يدخلان الجيم باشترك واحد ولم يتم ضبطهما ولا مرة.

أما التوأم النسائي فقالت نوران ونورهان أن كلا منهما كانت تخصص جزءا من المادة لمذاكرته، وخلال لجنة الامتحان كانتا تقومان باستبدال أوراق الإجابة ولم يكتشف الأمر بينهما.

وعن أطرف المواقف التي تعرضوا لها بسبب التشابة، قال إسلام، إنه قام بمسك يد شقيقة خطيبته على أنها هي، بينما أكدت هي أنها ستقوم بتعليمه بعلامة تميزه في وجهه لتميزه بها عن شقيقه، كما أكدوا أن الناس تصدم عند رؤيتهم في الشارع بسبب تطابقهم في التشابه.

ونصحهم عمرو الليثي بعدم ارتداء ملابس متطابقة قبل زواجهم، وذلك حتى لا يتعرضوا لعواقب وخيمة.

عمرو الليثي توائم متطابقين متطابق كده رضا

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