حازم خميس يكشف تفاصيل مشاركة الأطباء المصريين فى معرض المنامة الصحى

قال الدكتور حازم خميس، نائب رئيس الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي، إن شعب البحرين يعشق المصريين، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية البحرينية على أعلى مستوى.

وأضاف خميس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تعاونًا بين مصر والبحرين في معرض المنامة الصحي، لافتاً إلى أنه تم عرض الشركات المصرية العاملة في المجال الطبي أمام الجانب البحريني خلال المؤتمر.

وأوضح نائب رئيس الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي، أن الأطباء المصريين يشاركون بقوة في مؤتمر المنامة الصحي بالبحرين، لافتاً إلى أن البحرين هي بوابة للخليج العربي.

كما شدد نائب رئيس الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي على ضرورة إقامة مستشفيات ومصانع وأدوية مصرية في البحرين، لافتًا إلى أن مصر تشارك بقوة في كل ما يتعلق بالطب الرياضي في مؤتمر المنامة الصحي بالبحرين.

تابع: أن حدوث تعاون بين مصر والبحرين في إنشاء هذا المعرض في نسخته الأولى يأتي بسبب تراكم الخبرات القوية والكبيرة في مصر في هذا المجال، موضحًا أن الوفد المصري المشارك في مؤتمر المنامة الصحي بالبحرين كان على مستوى كبير، وشارك فيه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد المصرية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، وعدد من قيادات الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشركات المصرية وكم كبير من العلماء المصريين في التخصصات بالمؤتمر، وخبراء في الأجهزة الطبية داخل مصر.

وأكد، نائب رئيس الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي، أن المؤتمر كان في منتهى الجمال والدقة في كل شيء، وتمت الاستفادة من ذلك بعرض الشركات المصرية أمام الجانب البحريني في المؤتمر، والأطباء المصريين يشاركون بقوة في مؤتمر المنامة الصحي بالبحرين، موضحًا أن البحرين هي بوابة للخليج العربي.