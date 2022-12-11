معتز الدمرداش: قدمت توك شو 15 سنة والديب من أصعب اللقاءات

كشف الإعلامي معتز الدمرداش عن عدد من كواليس حياته الشخصية وتأثير والدته كريمة مختار في مسيرته العملية.

قال الدمرداش، خلال حواره مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد: "قابلت سعاد حسني في لندن قبل وفاتها بسنة، وصلت سعاد حسني لمنزلها بعد حفل في لندن".

أضاف: "مشهد ضرب والدي في صغير على الحب سبب لي أزمة نفسية في طفولتي، تقديري كبير لوالدي ووالدتي لأنهم كونوا شخصيتي".

وأكمل: "احترام ميثاق الشرف الإعلامي في مهنتي، قدمت توك شو على مدار 15 سنة، وفريد الديب من أصعب اللقاءات، لا أنسي حواري مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي".

وأردف: "عملت معيداً في كلية الإعلام وقت تقديمي لنشرة أحداث 24 ساعة، وفنان الكاريكاتير رمسيس سخر مني بعد نشره أحداث 24 ساعة، وكنت بطلاً لتنس الطاولة ومتفوق دراسياً، لا أدير ظهري لمن ينتقدني في عملي الإعلامي، ولا أحب الضيوف المنفلتة وأحدهم شتمني على الهواء".