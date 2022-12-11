الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

معتز الدمرداش: «ماما كريمة» في البيت غير الدراما

معتز الدمرداش
معتز الدمرداش

كشف الإعلامي معتز الدمرداش، عن عدد من كواليس حياته الشخصية وتأثير والدته كريمة مختار في مسيرته العملية.

قال خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد: "والدتي كريمة مختار جزء كبير مما حققته في حياتي المهنية والشخصية".

أضاف:" والدتي جعلتني أرفع رأسي وسط المجتمع لأنها لم تخذلني في أي عمل فني، ماما كريمة في البيت ليست كما شاهدناه في الدراما، ومام كريمة كانت طيبة لكنها شديدة الصرامة في مرحلة الطفولة".

وأكمل:" والدي نور الدمرداش كان فنانا حقيقياً ووقف إلى جانب والدتي كثيراً، ووالدي كان يلقب بالمخرج الديكتاتور لأنه يجيد السيطرة على فريق العمل بالكامل، ووالدي لم يكن له علاقة بالمطبخ من قريب أو بعيد".

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